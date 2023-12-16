جيرار دوبارديو قد يواجه "إجراء تأديبيا" بتعليق وسام الشرف

أعلنت وزيرة الثقافة الفرنسية ريما عبدالملك، أنّه سيتم اتخاذ "إجراء تدريبي" بشأن وسام جوقة الشرف، الذي مُنِح سابقاً للممثل الفرنسي جيرار دوبارديو، الذي يواجه دعويَين بتهمتَي الاغتصاب والاعتداء الجنسي، معتبرةً أن تعليقات دوبارديو وموقفه أمر "مخزٍ" لبلده.

وإذ ذكّرت عبدالملك في حديث إلى محطة "فرانس 5" التلفزيونية العامة بأن "وسام جوقة الشرف يعطى لإنسان، لفنان، لموقف، لقِيَم"، قالت إنها تحدثت "مع المستشار الأكبر لوسام جوقة الشرف الجنرال لوكوينتر"، وإن الهيئة المسؤولة عن منحه "ستلتئم وتُطلق إجراءً تأديبياً لتقرر ما إذا كان ينبغي أم لا تعليق وسام جوقة الشرف (الذي مُنِح لدوبارديو) أو سحبه بالكامل". وأضافت أن "القرار يعود" إلى هذه الهيئة.

وكان الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك قلّد جيرار دوبارديو وسام جوقة الشرف عام 1996.

وينص قانون جوقة الشرف في ما يتعلق بالفرنسيين، على أن "السلوك المخالف للشرف" يمكن أن يؤدي إلى توبيخ الحاصل على الوسام أو تعليق عضويته في الجوقة أو استبعاده منها.

أما بالنسبة إلى الأجانب، فيلحظ القانون إجراءً واحداً فحسب هو "تجريد" المكرّم من وسامه بموجب مرسوم موقّع من رئيس الجمهورية، وهو الرئيس الأعلى للجوقة.

وفي تصريح أدلت به في مواساك بجنوب غرب فرنسا، اعتبرت عبد الملك أن تعليقات الممثل وموقفه خلال وجوده في كوريا الشمالية عام 2018 "مخزية لفرنسا".

وكان البرنامج الاستقصائي ("كومبليمان دانفستيغاسيون") عبر محطة "فرانس 2" التلفزيونية العامة عرض في 7 كانون الأول/ديسمبر تقريراً، ظهر فيه دوبارديو خلال وجوده في كوريا الشمالية عام 2018 وهو يخاطب نساءً بطريقة مهينة لهنّ، ويدلي بتعليقات جنسية صريحة في حضور مترجمة، ويعطي تلميحات جنسية تتناول حتى فتاة صغيرة تركب حصانا.

ومع أنها لاحظت أنه كان يتحدث "بلهجة المزاح والاستفزاز" في تعليقاته التي أوردها هذا التقرير، شددت وزيرة الثقافة على أن كلامه "غير محترم ومشين ومخزٍ لفرنسا".

وقد وُضع دوبارديو رهن التحقيق في كانون الأول/ديسمبر 2020 في دعوى رفعتها عليه الممثلة شارلوت أرنو التي اتهمته باغتصابها مرتين في عام 2018 عندما كانت في الثانية والعشرين.

وتزامن عرض تقرير "فرانس 2" مع رفع الممثلة الفرنسية إيلين داراس دعوى أخرى على دوبارديو بتهمة الاعتداء عليها جنسياً خلال تصوير فيلم عام 2007.