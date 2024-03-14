مي حريري تتحدث لـ"إرم نيوز" عن حريق منزلها "المفتعل" في لندن

أثارت المغنية اللبنانية مي حريري جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الإعلان عن تعرض منزلها في العاصمة البريطانية لندن لحريق ضخم، تسبب بدمار كل محتوياته.

وبتواصل "إرم نيوز" مع المغنية اللبنانية التي تعيش في لندن، قالت إنها منشغلة حاليا بمتابعة مجريات الحادث والتحقيقات مع الشرطة البريطانية.

وأضافت: "أشكر الله على ما حدث.. أنا وابنتي بخير لكننا في حالة نفسية سيئة للغاية، حاليا مشغولة بالتواجد مع الشرطة البريطانية للتحقيق في الحادث المفتعل من مجهولي الهوية، ولا أستطيع التعليق بعد على أي تفاصيل جديدة في الوقت الحالي".

وكانت مي قد أثارت جدلا واسعا خلال السنوات الماضية بعد مرورها بعدة أزمات أعلنت عن بعضها من خلال حسابها في "إنستغرام".