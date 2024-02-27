تفاصيل إعلان "التعليم السعودية" عن 12 ألف وظيفة جديدة
أعلنت وزارة التعليم السعودية، اليوم الثلاثاء، فتح باب التقديم على 12519 وظيفة تعليمية في 12 تخصصاً وفي 16 إدارة تعليمية، بنظام التعاقد المكاني للعام الدراسي 1446هجري الموافق لعام 2025 القادم.
وقالت الوزارة، في بيان، إن التخصصات المطلوبة تشمل: اللغة الإنجليزية، والرياضيات، وأحياء، وفيزياء، وعلوم، وكيمياء، ومهارات رقمية، وتربية فكرية، وتوحد، وصعوبات تعلم، وعوق سمعي، وعوق بصري.
وأوضحت الوزارة أن الوظائف المطروحة تتبع إدارات التعليم في كل من: الرياض، والشرقية، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والأحساء، والباحة، والجوف، والحدود الشمالية، والطائف، والقصيم، وعسير، ونجران، وتبوك، وجازان، وجده، وحائل.
وأضافت أن التعاقد على الوظائف التعليمية سيكون على رتبة (معلم ممارس) في عدد من التخصصات، بما يغطي حاجة المدارس من المعلمين والمعلمات، وذلك بعد استيفاء متطلبات التقديم، واجتياز معايير المفاضلة وفقاً لأنظمة وسياسة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وتعتمد المفاضلة النهائية بين المترشحين على ضوابط وشروط شغل الوظائف التعليمية، وتتضمن هذه المعايير؛ المعدل التراكمي (20%)، وأقدمية التخرّج (20%)، ودرجة اختبار الرخصة المهنية العام (20%)، ودرجة اختبار الرخصة المهنية التخصص (40%).
وحددت الوزارة مواعيد التقديم على الوظائف المُعلنة من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف "جدارات" jadarat.sa على فترتين، تبدأ الأولى للمتقدمين على وظائف المعلمين من يوم الثلاثاء 24 /08/ 1445هجري الموافق 05/ 03/ 2024، وتنتهي يوم الأحد 29 / 08 / 1445هـجري الموافق 10/03/ 2024م.
وستكون الفترة الثانية للمتقدمات على وظائف المعلمات من يوم الاثنين 01 / 09 / 1445هـجري الموافق 11/ 03/ 2024، وتنتهي يوم السبت 06 / 09 / 1445هجري الموافق 16/ 03/ 2024، وفق ضوابط وشروط شغل الوظائف التعليمية.
وذكرت الوزارة أنه سيتم إعلان أسماء المرشحين يوم الأربعاء 17 / 09 / 1445هـجري الموافق 27 /03 /2024، على أن تبدأ إجراءات المطابقة والمقابلات الشخصية يوم الأربعاء 08 / 10 / 1445هجري الموافق 17 / 4 / 2024م في مقار إدارات التعليم التي تم ترشيحهم عليها.
كما ستبدأ مرحلة إعلان نتائج الترشيح النهائي للمتقدمين والمتقدمات وبداية توقيع العقود يوم الأربعاء 22 / 10/ 1445هجري الموافق 01/05/ 2024، بعد استيفاء متطلبات ومسوغات اجتياز اشتراطات شغل الوظيفة وفق الإجراءات المعتمدة لدى إدارات التعليم.
كما سيتم التعويض بمتقدمين آخرين عن غير المجتازين أو المنسحبين من القائمة الرئيسية وفقًا لنتائجهم بالترشيح، وذلك بعد إتمام المقابلات الشخصية.