تفاصيل إعلان "التعليم السعودية" عن 12 ألف وظيفة جديدة

أعلنت وزارة التعليم السعودية، اليوم الثلاثاء، فتح باب التقديم على 12519 وظيفة تعليمية في 12 تخصصاً وفي 16 إدارة تعليمية، بنظام التعاقد المكاني للعام الدراسي 1446هجري الموافق لعام 2025 القادم.

وقالت الوزارة، في بيان، إن التخصصات المطلوبة تشمل: اللغة الإنجليزية، والرياضيات، وأحياء، وفيزياء، وعلوم، وكيمياء، ومهارات رقمية، وتربية فكرية، وتوحد، وصعوبات تعلم، وعوق سمعي، وعوق بصري.