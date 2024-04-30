بعد "زوجة واحدة لا تكفي".. انتقادات تطال الفيلم الكويتي "شهر زي العسل"

أثار فيلم جديد مصنف على أنه عمل كويتي، جدلاً وانتقادات واسعة، ويستعد لمواجهة شكوى رسمية مع بدء عرضه على منصة "نتفليكس"، مذكراً بما رافق عرض مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" في رمضان المنصرم.

ورغم كون غالبية فريق الفيلم من منتج ومؤلف وفنانين، هم غير كويتيين، إلا أنه مقدم باللهجة الكويتية عبر بطليه الفنانة المصرية نور الغندور والإيراني محمود بوشهري؛ إذا إنهما نجمان محسوبان على الوسط الفني الكويتي حيث يقيمان في البلد الخليجي.

وأبدى مدونون كويتيون وعرب إعجابهم بالفيلم، ووصفوه بالرومانسي والكوميدي والخفيف، مع إشادة بأداء الفنانة الغندور فيه، واعتبروا قصته هادفة، ويحث على الزواج التقليدي بعيداً عن قصص الحب قبل الزواج، لكنهم انتقدوا مشهد تقديم الخمر فيه.

وكتبت إحدى المدونات عبر "إكس": "الفيلم أقرب للأفلام الصيفية اللي مالها داعي، بس خفيف لطيف، بالنسبة للتمثيل أشوف نور شالت الفيلم طاقتها حلوة، لكن مشهد الخمر يخليك تلغي كل إيجابية حلوة، والله عيب مهما كان احنا مسلمين، ما أفهم ليه مقتنعين إن مارح توصلون للعالمية إلا بمشاهد مخله بدينكم ؟ #شهر_زي_العسل".

فيما انتقد فريق آخر الفيلم كلياً، وقالوا إنه لا يراعي العادات والتقاليد في المجتمع الكويتي، مذكرين بما تسبب به مسلسل "زوجة واحدة تكفي" من انتقادات واسعة للسبب ذاته، وكان أيضاً باللهجة الكويتية رغم كون أبطاله غير كويتيين.

وقال أحد المغردين الغاضبين من المسلسل: "يعني دولة الكويت ممثله بحكومة ممثلة بوزارة الإعلام تقدم بلاغ في مسلسل قبلك وترفض الإساءة للمجتمع والقيم الإسلامية والإنسانية، وهذه النوعية من الفن الهابط مرفوضة وتجي بكل وقاحة وتعيد وتكرر نفس الفعل هذي شيسمونها اساءة مقصودة ولا مش مقصودة؟ للأسف الأسماء المذكورة محسوبة بالغلط علينا".

وذهب المحامي الكويتي، هاني حسين، لأبعد من ذلك، وأعلن عزمه اللجوء للنيابة العامة، وقال: "بعد الاطلاع شخصيا على بعض مقاطع الفيلم.. الفاشل، وهو من بطولة محمود بوشهري ونور الغندور، سيتم تقديم شكوى إلى النيابة العامة يوم الأربعاء القادم، لمخالفة الفيلم للعادات والقيم الإسلامية والاجتماعية التي جبل عليها المجتمع الكويتي".