نعت صلاح السعدني بعد 15 يوماً من وفاته.. سمية الخشاب تتعرض للسخرية
تعرضت الفنانة المصرية سمية الخشاب لموجة من السخرية؛ بسبب تدوينة نشرتها عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، نعت فيها الفنان صلاح السعدني بعد 15 يوما من وفاته.
وتفاجأ متابعو سمية الخشاب على منصة "إكس" بنشرها صورة للفنان صلاح السعدني، وعلقت عليها بالقول: "الفنان القدير صلاح السعدني (عمدة الشاشة العربية) وأبي الروحي في ذمة الله، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته آمين".
وسخر متابعو الفنانة المصرية من التدوينة، بسبب إعلانها عن الوفاة بعد كل هذه المدة، بينما لم تنعه عند وفاته، حيث كتب أحدهم: "مرة ثانية!! لا حول ولا قوة إلا بالله".
وتساءلت إحدى متابعاتها بسخرية عن سبب التدوينة، قائلة: "إنتي لسه دافعة النت ولا النور كان قاطع ولا إيه؟".
وتوفي الفنان صلاح السعدني في الـ19 من شهر نيسان/أبريل الماضي، عن عمر ناهز الـ81 عاما، وشيعت جنازته وسط حضور كبير من نجوم الفن، من بينهم: "أحمد السقا، ومحمد إمام، ومجدي كامل، وأحمد رزق، وأحمد حلمي، ومنى زكي، ومحمود البزاوي، وهنادي مهنا، ومدحت تيخا، والكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي المصري.