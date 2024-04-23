أشرف زكي: عزاء صلاح السعدني شهد "ظاهرة نادرة" (فيديو)

قال نقيب الممثلين المصريين أشرف زكي إنه شاهد ظاهرة نادرة في عزاء الفنان الراحل صلاح السعدني، مؤكدا أنه كان من "أكبر وأقوى العزاءات" التي لم يرها منذ سنوات طويلة.

وأشار زكي إلى أن أعداد الحضور من جانب الفنانين كانت كبيرة للغاية، لأنهم ولأول مرة يكونون على راحتهم دون تحرشات وانتهاكات من جانب من أطلق عليهم "مدعي الصحافة".

واعتذر نقيب الممثلين المصريين أشرف زكي للصحفيين بعد بيانه الأخير بمنع التغطية الصحفية لعزاء الفنان الراحل صلاح السعدني، مؤكدا أنه يكن كل التقدير والاحترام لصحفييي مصر الذين وصفهم بأنهم "جزء منا ونحن جزء منهم ونحن الاثنين وجهان لعملة واحدة، ولا يمكن نستغني عنهم وهم لا يمكن أن يستغنوا عنا".

وأضاف في تصريحات تلفزيونية "تواصلت هاتفيا مع نقيب الصحفيين منذ دقائق واتفقنا على الاجتماع الأربعاء لوضع ضوابط لتغطية الجنازات والعزاءات الفنية مستقبلا، ومشكلتنا مع منتحلي صفة الصحفيين الذين يرتكبون انتهاكات".

وقال زكي إن "مثيري أزمة عزاء صلاح السعدني ليسوا صحفيين، السرطان استشرى وأصبحنا نُنتهك ويتم التحرش بنا ويتم شد وجذب الفنانين في الجنازات ولا يوجد تقدير لجلال الموت من أشخاص ليس لهم علاقة بالصحفيين".