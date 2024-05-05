تفاصيل جديدة حول مقتل الطبيب العراقي فيصل الحويزي

أحمد عبد

توصل فريق التحقيق بجريمة مقتل الطبيب فيصل الحويزي، بمحافظة النجف العراقية، إلى تفاصيل جديدة، تشير إلى تورط السائق الشخصي للضحية بالجريمة.

وقال قائد شرطة النجف اللواء علاء الفتلاوي، خلال مؤتمر صحفي حضرته "إرم نيوز"، إن "المتابعة السريعة للأجهزة الأمنية وتعقب المتورطين بحادثة مقتل الطبيب فيصل الحويزي عبر كاميرات المراقبة، أسفرت عن القبض على منفذ الجريمة البشعة، بعد 13 ساعة من العملية".

وأكد قائد الشرطة، بأن قاتل الحويزي، هو سائقه الشخصي، حيث قام بتكبيل ضحيته؛ لمنعه من الحركة، ثم ضربه على رأسه؛ مما تسبب له بنزيف حاد، أدى لاحقا إلى وفاته.