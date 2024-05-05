تفاصيل جديدة حول مقتل الطبيب العراقي فيصل الحويزي
أحمد عبد
توصل فريق التحقيق بجريمة مقتل الطبيب فيصل الحويزي، بمحافظة النجف العراقية، إلى تفاصيل جديدة، تشير إلى تورط السائق الشخصي للضحية بالجريمة.
وقال قائد شرطة النجف اللواء علاء الفتلاوي، خلال مؤتمر صحفي حضرته "إرم نيوز"، إن "المتابعة السريعة للأجهزة الأمنية وتعقب المتورطين بحادثة مقتل الطبيب فيصل الحويزي عبر كاميرات المراقبة، أسفرت عن القبض على منفذ الجريمة البشعة، بعد 13 ساعة من العملية".
وأكد قائد الشرطة، بأن قاتل الحويزي، هو سائقه الشخصي، حيث قام بتكبيل ضحيته؛ لمنعه من الحركة، ثم ضربه على رأسه؛ مما تسبب له بنزيف حاد، أدى لاحقا إلى وفاته.
وأشار الفتلاوي إلى أن "القاتل من أرباب السوابق ولديه قيد جنائي، واشترك معه في الحادث امرأة من أقارب الطبيب، حيث عملت على تسهيل دخول القاتل إلى المنزل"، لافتا إلى أن "الجريمة نفذت بداعي السرقة، أي أنها جريمة جنائية بامتياز، وليست اغتيالًا للكفاءات كما يروج لذلك".
وهزت جريمة مقتل الطبيب الحويزي مدينة النجف، حيث جرى العثور على جثة الطبيب داخل منزله مقيد اليدين والقدمين.