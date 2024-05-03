بعد مقتل طبيب.. حقيقة استهداف الكوادر العلمية في العراق

﻿توصلت الجهات الأمنية في محافظة النجف في العراق، اليوم الجمعة، لملابسات جريمة العثور على طبيب الأسنان المتقاعد، فيصل الحويزي، مقتولا داخل منزله.

ووفق شبكة "964"، عُثر على الطبيب الحويزي مقيدا من قدميه ويديه، بينما تبين وجود رصاصة في رأسه فارق على إثرها الحياة.

وأكد مصدر أمني أن الدافع وراء الجريمة "السرقة"، نافيا أن يكون الدافع، كما أشيع، استهدافا للكوادر والكفاءات العلمية في المحافظة.

وأضاف أن الطبيب كان يعيش بمفرده في منزله، لافتا إلى أن التحقيقات لا تزال جارية للوصول إلى الجناة.