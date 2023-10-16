روسيا تحظر استيراد هذه المأكولات من اليابان

أعلنت روسيا الانضمام إلى الإجراءات التقييدية التي اتخذتها الصين فيما يتعلق باستيراد المنتجات السمكية من اليابان، وذلك في أعقاب البدء بتصريف المياه من محطة فوكوشيما-1 للطاقة النووية إلى البحر.

وقالت الهيئة الفيدرالية الروسية لرقابة المنتجات الزراعية والحيوانية، اليوم الإثنين في بيان، إن القرار جاء "كإجراء احترازي، اعتبارًا من اليوم 16 أكتوبر.

وبذلك تكون روسيا قد انضمت إلى الإجراءات التقييدية المؤقتة التي فرضتها جمهورية الصين الشعبية فيما يتعلق باستيراد الأسماك والمأكولات البحرية من اليابان.