مصر.. وفاة فتاة داخل لعبة "قطار الموت"

لقيت فتاة مصرية، اليوم الأحد، مصرعها داخل لعبة قطار الموت بمدينة ألعاب في حي مدينة "أكتوبر"؛ إثر إصابتها بأزمة قلبية نتيجة الخوف من اللعبة.

وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية، أظهرت التحقيقات الأولية أن الفتاة فور تحرك اللعبة بسرعة كبيرة بدأت في الصراخ بشدة وانتابتها حالة من ضيق التنفس، ولاحظت صديقتها شعورها بالإعياء ثم فقدانها الوعي، ولاحظ القائم على اللعبة الصراخ ليقوم على الفور بإيقافها.