اعترافات "مروعة" لقاتل طفل شبرا في مصر

كسر أضلاعه بشاكوش ونزع قلبه وعينيه من الجفن.. تفاصيل مروعة أدلى بها قاتل "طفل شبرا الخيمة" أمام النيابة العامة المصرية.

القاتل الذي يدعى طارق قال خلال التحقيقات إنه كان يريد أموالًا بأي شكل كان ففكر في بيع جزء من كبده بعد أن باع كليته في وقت سابق، وقام بعرض كبده للبيع عبر فيسبوك ليتواصل معه شخص يدعى علي وهو مصري مقيم في الكويت وطلب منه نزع أعضاء بشرية من صبي.

طارق، وفق إفادته، نفذ جريمته باستدراج الطفل أحمد من محيط منزله إلى الشقة بعدما تحصل على منوم من عامل توصيل في صيدلية، ووضعه للطفل في مشروب وبدأ بالاتصال بعلي عبر تقنية الفيديو الذي بدأ بشرح كيفية ارتكابه الواقعة ونزع الأمعاء والأعضاء البشرية بالسكين وغيرها، وحدد له تسعيرة كل عضو بملايين الجنيهات، فعلى سبيل المثال قال له إن الأمعاء ثمنها مليونان ونصف المليون جنيه والرئة بثلاثة ملايين جنيه.

المتهم طارق بين أنه بعد أن فتح بطن وصدر الطفل وتكسيره أضلاعه بـ"شاكوش" واستخراجه للخصيتين ونزع القلب والعينين من الجفن، فوجئ بعلي يطلب منه قتل طفل آخر يكون عمره 8 سنوات.