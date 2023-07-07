اعتراف "يائس" من الأمم المتحدة: تغير المناخ خرج عن نطاق السيطرة

وأضاف غوتيريس: "إذا أصررنا على تأخير الإجراءات الرئيسية المطلوبة، أعتقد أننا نتجه نحو وضع كارثي، كما يظهر آخر رقمين قياسيين في درجات الحرارة" ، في إشارة إلى سجلات درجات الحرارة العالمية، التي تم كسرها يومي الاثنين والثلاثاء.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة الغارديان البريطانية، فإن تحليلًا غير رسمي للبيانات أظهر أن العالم ربما شهد أسوأ 7 أيام على التوالي في درجات الحرارة.

وبلغ متوسط درجة حرارة الهواء العالمية 17.18 درجة مئوية (62.9 فهرنهايت) يوم الثلاثاء الماضي، وفقًا للبيانات التي جمعتها المراكز الوطنية الأميركية للتنبؤ البيئي (NCEP) ، متجاوزًا الرقم القياسي 17.01 درجة مئوية الذي تم الوصول إليه يوم الاثنين.