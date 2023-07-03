بسبب تغير المناخ.. عام 2023 يشهد درجات حرارة قياسية في الأرض والبحر

يقول خبراء المناخ، إن هدف الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية على المدى البعيد بما لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية أصبح بعيد المنال مع إخفاق دول العالم في تحديد أهداف أكثر طموحا رغم ارتفاع درجات حرارة الأرض والبحر لمستويات قياسية على مدى شهور.

وذكرت خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ الممولة من الاتحاد الأوروبي أنه مع اجتماع مبعوثين في بون أوائل شهر يونيو/حزيران الماضي، للتحضير لمحادثات المناخ السنوية، التي ستُعقد في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المُقبل، ارتفع لعدة أيام متوسط ​​درجات حرارة الهواء على سطح الأرض في العالم فوق 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل عصر الصناعة.