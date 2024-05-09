أمريكا.. 300 ألف يتيم بسبب المخدرات خلال 10 سنوات

أفادت دراسة جديدة، أن أكثر من 300 ألف طفل في الولايات المتحدة فقدوا أحد والديهم بسبب جرعة زائدة من المخدرات في العقد الممتد بين عامي 2011 و2021.

كما أكدت الدراسة، التي نُشرت يوم الأربعاء في مجلة "جاما" للطب النفسي، أن معدل الأطفال الذين فقدوا أحد الوالدين بسبب جرعة زائدة من المخدرات قد تضاعف خلال العقد الماضي. ففي عام 2011، فقد 27 طفلًا من كل 100 ألف طفل أحد والديهم الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و64 عامًا بسبب جرعة زائدة من المخدرات. وبحلول عام 2021، قفز هذا الرقم إلى 63.1 لكل 100ألف.

وأشارت الدراسة كذلك إلى أن النتائج التي توصلت إليها تؤكد على ضرورة أن تعالج الاستجابات السياسية لأزمة الجرعات الزائدة التأثير على الأسر، بما في ذلك الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والرعاية الصحية للأطفال الذين فقدوا آباءهم بسبب الجرعات الزائدة. مع الإشارة إلى "تفاوتات كبيرة" بين المجموعات العرقية والإثنية.