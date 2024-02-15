الشرطي الدبدوب يقبض على عصابة مخدرات في البيرو

تمكنّت فرقة من شرطة البيرو من توقيف امرأتين تنتميان إلى عصابة للاتجار بالمخدرات في العاصمة ليما، في عملية نُفّذَت الثلاثاء، عشية عيد الحب، تنكّر خلالها أحد عناصر الأمن بزيّ دبدوب.

وفي التفاصيل أن عملاء سريين زرعتهم الشرطة في صفوف تجار المخدرات اكتشفوا أن امرأتين تبيعان عجينة الكوكايين والماريجوانا من منزل في حي سان مارتن دي بوريس في شمال العاصمة.

وأوضح الضابط في الشرطة الوطنية العقيد والتر بالومينو أن عنصر أمن شارك في عملية الدهم "متنكرا في زيّ دمية دبدوب" من وحي عيد الحب.

وتمركزّ الضابط أمام منزل تجّار المخدرات راكعاً، مرتدياً زيّ دبّ برتقاليّ اللون وحاملاً بالوناً أحمر ولافتة كتب عليها "أنتم سبب ابتسامتي".