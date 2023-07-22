لماذا يوليو هو الشهر الأكثر سخونة منذ آلاف السنين؟
كشفت توقعات مراكز وخبراء الأرصاد الجوية والطقس أنّ شهر يوليو/ تموز من العام 2023 سيُسجَّل تاريخياً باعتباره الشهر الأكثر سخونة منذ آلاف السنين.
وبحسب خبراء وكالة "ناسا" الأمريكية، فلن يكون شهر يوليو/تموز الجاري، الأكثر سخونة، فقط منذ بدء تسجيل درجات الحرارة، وإنما منذ "مئات إن لم يكن آلاف السنين".
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن غافين شميت، كبير علماء المناخ في وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، قوله إن "ما نراه هو سخونة شاملة، في كل مكان على الأغلب، لا سيما في المحيطات".
وأضاف شميت: "منذ عدة أشهر شهدنا درجات حرارة لسطح البحر حطمت الأرقام القياسية حتى خارج المناطق الاستوائية".
وتابع: "نتوقع أن يستمر ذلك. والسبب الذي يجعلنا نعتقد أن هذا سيستمر هو أننا نواصل ضخ انبعاثات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي".
وأكد عالم الأرصاد الجوية اليوناني بنايوتيس يانوبولوس أن "من المرجح أن تسجل عطلة نهاية الأسبوع هذه أعلى درجات الحرارة خلال شهر تموز/يوليو خلال الخمسين عامًا الماضية".
وتوقّع أن تزداد الحرارة ارتفاعًا الأحد لتلامس 44 درجة مئوية في "أثينا" و45 درجة مئوية في "ثيساليا".
من جهته، وصف عالم الأرصاد في قناة "ميجا" التلفزيونية الخاصة يانيس كاليانوس موجة الحر هذه بأنها "طويلة وشديدة".
وأضاف: "بحسب آخر التوقعات فإن موجة الحر قد تستمر حتى الخميس والجمعة المقبلين في 27 و28 تموز/يوليو".