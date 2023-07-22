لماذا يوليو هو الشهر الأكثر سخونة منذ آلاف السنين؟

كشفت توقعات مراكز وخبراء الأرصاد الجوية والطقس أنّ شهر يوليو/ تموز من العام 2023 سيُسجَّل تاريخياً باعتباره الشهر الأكثر سخونة منذ آلاف السنين.

وبحسب خبراء وكالة "ناسا" الأمريكية، فلن يكون شهر يوليو/تموز الجاري، الأكثر سخونة، فقط منذ بدء تسجيل درجات الحرارة، وإنما منذ "مئات إن لم يكن آلاف السنين".

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن غافين شميت، كبير علماء المناخ في وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، قوله إن "ما نراه هو سخونة شاملة، في كل مكان على الأغلب، لا سيما في المحيطات".

وأضاف شميت: "منذ عدة أشهر شهدنا درجات حرارة لسطح البحر حطمت الأرقام القياسية حتى خارج المناطق الاستوائية".

وتابع: "نتوقع أن يستمر ذلك. والسبب الذي يجعلنا نعتقد أن هذا سيستمر هو أننا نواصل ضخ انبعاثات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي".