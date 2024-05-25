مصري يذبح مدرساً أعطى زوجته دروسا خصوصية
ألقى الأمن المصري القبض على شخص ذبح مدرساً وشق بطنه، بسبب إعطائه زوجته دروسا خصوصية بالثانوية العامة.
وتعود تفاصيل القضية عندما تزوج القاتل من طالبة بالثانوية العامة الفرع التجاري، ليمنعها بعد الزواج من مواصلة تعليمها، إلا أنها أصرت على استكمال رسالتها التعليمية، وذهبت لحضور الدروس الخصوصية.
وحذر الزوج وهدد المدرسين بالمنطقة، ومنعهم من إعطائها الدروس، إلا أن المجني عليه رفض، وأخبره أنه لا يستطيع منع أحد من الحضور، وأن هذا شأن عائلي، وبإمكانه منع زوجته من حضور الدروس إن أراد ذلك، إلا أن الزوج هدده بالقتل إن سمح بحضور زوجته إلى الدرس.
وفي يوم الواقعة، ذهبت الزوجة لحضور الدرس خفية حتى لا يعلم زوجها بذهابها، إلا أن الزوج علم فقرر الانتقام من المدرس، فذهب إليه وتشاجر معه، ليتحول الشجار إلى عراك بالأيدي بينهما، ويقوم الزوج بإخراج سكين من ملابسه وذبح المدرس في الشارع أمام المارة.
ولم يكتف القاتل بذبح المدرس، بل شق بطنه حتى خرجت أمعاءه أمام الناس في الشارع.
وأبلغ الأهالي الشرطة التي حضرت على الفور، وقامت بالقبض على القاتل، وتحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.