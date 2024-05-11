تفاصيل جديدة حول جريمة "سيدة النهضة" في مصر

وكشفت أقوال الشهود ومنهم أحمد صبري شقيق الضحية سماح صبري، أن جذور قضية "سيدة النهضة" تعود إلى رغبة جار شقيقته في شراء شقتها التي اشترتها من حصتها في ميراث عائلي، لكنها رفضت البيع فبدأ هو وعائلته سلسلة من الاستهداف الشخصي لها والتربص بها من خلال قطع التيار الكهربائي عن شقتها وخط المياه لكنها تمسكت بموقفها.

وأدلى المتهم أمام سلطات التحقيق باعترافات تفصيلية أقر فيها بارتكاب جريمته بحجة أن الضحية هددته بإبلاغ الشرطة ضده.

واشار إلى أنه احتجزها في شقته وطعنها على نحو قاتل، ثم قام بتقطيع الجثمان إلى عدة أشلاء واحتفظ بالرأس في الثلاجة، لكن الرائحة انتشرت بقوة وحاول إحكام إغلاق النوافذ والأبواب، لكن دون جدوى حتى داهمت منزله قوة أمنية وألقت القبض عليه.

يذكر أن المجني عليها سيدة مطلقة وتبلغ من العمر 40 عاما، ولديها طفلة صغيرة تدعى ناهد.