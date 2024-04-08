الراصد الهولندي يحذر من زلزال بين 11 و13 أبريل

أطلق راصد الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، عبر حسابه في موقع "إكس"، تحذيراً جديداً من حدوث زلزال في الفترة بين 11 و13 أبريل الجاري.

ودون أي إشارة إلى مكان الزلزال المرتقب، كتب فرانك: "تأهبوا من 11 إلى 13 أبريل".

والتحذير الجديد، جاء بعد أقل من أسبوع من وقوع زلزال بلغت قوته 7 درجات بمنطقة بحرية تقع قرب تايوان يوم الأربعاء.