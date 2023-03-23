أمين عام "أئمة بريطانيا" يتحدث عن عادات رمضان

تحيي الأقليات المسلمة في الدول غير الإسلامية عادات شهر رمضان المبارك ومناسكه هذا العام، ضمن أجواء ساعية لتعزيز المحبة والتآلف والتعايش السلمي بين الجميع، ومنها المملكة المتحدة التي يتجاوز فيها عدد المسلمين أكثر من ثلاثة ملايين مسلم، بحسب إحصائيات رسمية.

ويقول الشيخ محمد إسماعيل رشيد، أمين عام جمعية علماء وأئمة بريطانيا، إن مسلمي المملكة المتحدة يتمركزون في المدن الكبرى، مثل لندن، وبرمينغهام، وشفيلد، وبرادفورد، وغلاسكو، ومانشستر، وغيرها، مؤكدا وجود أكثر من ألفي مسجد في مختلف المناطق.