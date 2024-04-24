سيلين ديون تتحدث عن مرضها وحفل زفافها "المأساوي"

في أول مقابلة لها بعد تشخيص إصابتها بمتلازمة الشخص المتيبس، قالت المغنية الكندية سيلين ديون إنها تتّبع "علاجًا رياضيًّا وجسديًّا وصوتيًّا" خمسة أيام في الأسبوع.

وقالت في مقابلة طويلة أجرتها مع مجلة "فوغ" "إن الأمور تسير على ما يرام، لكنّ الأمر يتطلب عملًا كثيرًا".

وتابعت "لم أنتصر على المرض، فهو لا يزال بداخلي وسيبقى دائمًا. آمل أن تتوصل الأبحاث العلمية إلى علاج شافٍ له، لكن عليّ أن أتعلّم كيف أتعايش معه".

وردًّا على سؤال بشأن قدرتها على العودة إلى المسارح، قالت إنها لا تستطيع الإجابة عن هذا السؤال، معلقة "لا أعرف.. جسدي سيخبرني".