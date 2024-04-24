سيلين ديون تتحدث عن مرضها وحفل زفافها "المأساوي"
في أول مقابلة لها بعد تشخيص إصابتها بمتلازمة الشخص المتيبس، قالت المغنية الكندية سيلين ديون إنها تتّبع "علاجًا رياضيًّا وجسديًّا وصوتيًّا" خمسة أيام في الأسبوع.
وقالت في مقابلة طويلة أجرتها مع مجلة "فوغ" "إن الأمور تسير على ما يرام، لكنّ الأمر يتطلب عملًا كثيرًا".
وتابعت "لم أنتصر على المرض، فهو لا يزال بداخلي وسيبقى دائمًا. آمل أن تتوصل الأبحاث العلمية إلى علاج شافٍ له، لكن عليّ أن أتعلّم كيف أتعايش معه".
وردًّا على سؤال بشأن قدرتها على العودة إلى المسارح، قالت إنها لا تستطيع الإجابة عن هذا السؤال، معلقة "لا أعرف.. جسدي سيخبرني".
زفاف مأساوي
وكشفت سيلين، 56 عامًا،عن تفاصيل زفافها "المأساوي" من مدير أعمالها الراحل رينيه أنجيليل، في مقابلة جديدة.
وأوضحت أن أحداث الزفاف لم تكن متوقعة، رغم الصور المذهلة التي ظهرت فيها.
وفي عام 1994 وبعمر الـ26، ارتبطت سيلين برينيه أنجيليل، الذي كان في ذلك الوقت يبلغ 52 عامًا، بحفل زفاف ملكي، وضعت فيه غطاء رأس باهظ الثمن مزينا بأكثر من 2000 حبة كريستال سواروفسكي.
وقالت سيلين: "قبل الزفاف، جربت الفستان وغطاء الرأس الضخم، وكان ذلك في قاعة رقص كبيرة وكان كل شيء مصنوعًا من أرضيات خشبية جميلة، وبدا كل شيء جيدًا".
وأضافت "عندما جاء يوم الزفاف الحقيقي في الكنيسة، تعثرت بالسجادة، وأصبت في جبيني. ورغم ذلك، استمر الحفل بسلاسة، لكن في اليوم التالي، استيقظت لأجد ورمًا بحمج بيضة على جبيني، فسارعت إلى الطبيب الذي وصف لي مضادات حيوية لعدة أسابيع".
وتحدثت سيلين ديون أيضًا عن ظهورها في حفل توزيع جوائز غرامي لعام 2024، واصفة تجربتها بأنها "شرف كبير لها"، مشيرة إلى دعم ابنها خلال تلك اللحظة الخاصة.
وفي النهاية تحدثت سيلين عن لقائها الأول بزوجها الراحل، الذي وقع عندما كانت في الثانية عشرة من عمرها، وكيف نشأت علاقة الحب بينهما، وانتهت بالزواج بحفل في كاتدرائية نوتردام في مونتريال، وأنجبا ثلاثة أطفال: رينيه تشارلز أنجيليل، والتوأمين نيلسون وإدي أنجيليل.