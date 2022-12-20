جاستن بيبر يدعو متابعيه لعدم شراء منتجات "إتش آند إم" التي تحمل صورته

انتقد مغني البوب الكندي جاستن بيبر ملابس أنتجتها شركة هينيز وموريتز (إتش آند إم) للأزياء تحمل صورته وكلمات من أغانيه، قائلًا إن الشركة السويدية لم تحصل على موافقة منه.

وكتب بيبر في قصة على إنستغرام، أمس الإثنين: "منتجات إتش آند إم التي أنتجوها، مستغلين صورتي وكلمات أغنياتي، سخافة لم أوافق عليها"، داعيًا متابعيه الذين يبلغ عددهم 270 مليونًا إلى عدم شرائها.