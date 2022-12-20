جاستن بيبر يدعو متابعيه لعدم شراء منتجات "إتش آند إم" التي تحمل صورته
انتقد مغني البوب الكندي جاستن بيبر ملابس أنتجتها شركة هينيز وموريتز (إتش آند إم) للأزياء تحمل صورته وكلمات من أغانيه، قائلًا إن الشركة السويدية لم تحصل على موافقة منه.
وكتب بيبر في قصة على إنستغرام، أمس الإثنين: "منتجات إتش آند إم التي أنتجوها، مستغلين صورتي وكلمات أغنياتي، سخافة لم أوافق عليها"، داعيًا متابعيه الذين يبلغ عددهم 270 مليونًا إلى عدم شرائها.
وقالت "إتش آند إم" بشكل منفصل إنها سحبت المنتجات المتعلقة بالمغني من منافذ البيع ولم تعد تظهر في متاجرها عبر الإنترنت.
وقال متحدث باسم الشركة في تعليق مكتوب لـ"رويترز": "لقد اتبعنا جميع مراحل الموافقة، ولكن في الوقت الذي مازلنا نتحقق فيه من ذلك من خلال جميع الأطراف المعنية، تمت إزالة العناصر من البيع".
ويعرض المتجر الإلكتروني لثاني أكبر بائع تجزئة للأزياء في العالم قطعًا من الملابس تحمل صورًا لبيبر أو اقتباسات من كلمات تغنى بها مثل (آي ميس يو مور ذان لايف) من أغنية (جوست) مقابل أسعار تتراوح بين 79.99 و349 كرونة دنماركية (49.80 إلى 114 دولارًا).
(الدولار = 7.0100 كرونة دنماركية)