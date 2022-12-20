جاستن بيبر يشن حربا على H&M لاستخدام صوره دون موافقته
هاجم المغني الكندي الشاب جاستن بيبر علامة H&M السويدية بعد إصدارها مجموعة أزياء واكسسوارات تحمل صوره.
وأكد بيبر، 28 عاما، في ستوري عبر حسابه الموثق في إنستغرام، أن العلامة استخدمت صوره دون استئذانه، قائلا: "لم أوافق على المجموعة التي طرحتها H&M، ولن أشتريها لو كنت مكانكم".
وأضاف موجها الحديث لمعجبيه: "المجموعة التي طرحتها H&M عبارة عن قمامة، لا تشتروها".
وحتى اللحظة، ما زالت القطع متاحة للبيع عبر موقع H&M أونلاين، من ضمنها بلوزة "سويتشيرت" بيضاء تحمل صورة بيبر، بينما طبعت له 3 صور أخرى بالأبيض والأسود على حقيبة من القماش.
وبعد منشور بيبر، طالب معجبو الفنان الشاب العلامة السويدية الشهيرة بسحب جميع البضائع التي طبعت عليها صوره، مشيرين إلى أن الحصول على موافقته أمر في غاية الأهمية.
رد العلامة
من ناحيتها، ردت علامة H&M على ادعاءات بيبر، مشيرة إلى أنها اتبعت إجراءات الموافقة المتفق عليها قبل طرح المجموعة التي حملت صوره.
وقالت العلامة لمجلة "بيج سيكس" المهتمة بأخبار المشاهير: "كما هو الحال مع جميع الشراكات المرخصة، اتبعت H&M إجراءات الموافقة بحسب البروتوكول".
يذكر أن جاستين بيبر يبيع مجموعة أزيائه الخاصة عبر موقعه الإلكتروني، وتضم قمصانا وبنطلونات تحمل صورته، وعناوين بعض أغاني ألبومه الأخير Justice.