لأسباب عدة أبرزها الفقر.. نحو مليون طالب إيراني يهجرون مقاعد الدراسة

أظهرت بيانات مركز الإحصاء الإيراني، بأن نحو 930 ألف طفل ومراهق في عموم البلاد توقفوا عن الدراسة في العام الدراسي 2022-2023، في ظاهرة عزاها الخبراء إلى انتشار الفقر.

وذكر موقع "انتخاب" الإيراني، الأربعاء، في تقرير استند إلى البيانات الجديدة الصادرة عن مركز الإحصاء الإيراني، أن عدد المتسربين من التعليم في العام الدراسي الماضي بلغ 929798 شخصاً.

ويشير التقرير إلى أن أكبر عدد من المتسربين من التعليم يرتبط بالمرحلة الثانوية الثانية، والتي تضم الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 17 عاماً.