"أنا سأموت".. عراقي يستذكر آخر مكالمة مع خطيبته وهي في صالة الحمدانية

يستعيد أهالي قضاء الحمدانية في محافظة نينوى في العراق، بحرقة وألم، الذكريات وتفاصيل اللحظات الأخيرة مع ضحايا حريق قاعة "الهيثم" للأفراح، والذي أسفر عن أكثر من مئة وفاة، في حصيلة غير نهائية.

الكارثة كبيرة، والقصص المأساوية بدأت تتكشف، بينما أهالي الضحايا مذهولون ومكلومون، لا يستطيعون إلى حد الآن استيعاب ما حصل.

يبكي "ستيفن" بحرقة على خطيبته "مريم"، التي قضت في الحريق، بينما كانت تحتفل بزفاف صديقتها، دون أن تدرك أن تلك اللحظات هي الأخيرة في حياتها.