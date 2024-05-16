اتهامات بسوء السلوك الجنسي تطال الساحر الشهير ديفيد كوبرفيلد
اتهمت 16 امرأة الساحر الأمريكي الشهير ديفيد كوبرفيلد بالتورط في سوء السلوك الجنسي والسلوك غير اللائق، وفقًا لتحقيق أجرته صحيفة "الغارديان" الأمريكية.
وجاءت أكثر من نصف الادعاءات من نساء قلن إنهن كن تحت سن 18 عامًا وقت وقوع الحوادث. وقالت بعضهن إنهن لم يتجاوزن الخامسة عشرة من العمر، رغم أنه ربما لم يكن يعرف أعمارهن.
وتشمل الاتهامات الموجهة لكوبرفيلد ادعاءات بأنه قام بتخدير ثلاث نساء قبل أن يمارس الجنس معهن.
وتمتد الادعاءات ضد الساحر البالغ من العمر 67 عامًا، والتي أنكرها، منذ أواخر الثمانينيات حتى عام 2014.
وتدرس صحيفة الغارديان الأمريكية هذه الادعاءات كجزء من سلسلة من القصص التي استندت إلى مقابلات مع أكثر من 100 شخص وسجلات المحكمة والشرطة.
وقابلت النساء اللواتي قدمن ادعاءات حول سلوك كوبرفيلد، من خلال عمله كواحد من أنجح الفنانين في العالم.
وقالت مدعيات إنهن في أعقاب حركة #MeToo شعرن بالقدرة على التحدث علنًا عن تجاربهن المزعومة مع كوبرفيلد. ووافقت بعضهن على ذكر أسمائهن في مقالات الغارديان.
وفي ردود مكتوبة، قال محامو كوبرفيلد لصحيفة الغارديان إنه "لم يتصرف أبدًا بشكل غير لائق مع أي شخص، ناهيك عن أي شخص دون السن القانونية"، مشددين على أن كوبرفيلد "لطيف وخجول ويعامل الرجال والنساء باحترام".
واتُهم كوبرفيلد بسوء السلوك في الماضي، حيث ادعت عليه بريتني لويس، علنًا في عام 2018 زاعمة أنه قام بتخديرها والاعتداء عليها جنسيًا عام 1988، عندما كانت تعمل عارضة أزياء بعمر الـ 17 عامًا.
ونفى كوبرفيلد آنذاك مزاعم المرأة.