اتهامات بسوء السلوك الجنسي تطال الساحر الشهير ديفيد كوبرفيلد

اتهمت 16 امرأة الساحر الأمريكي الشهير ديفيد كوبرفيلد بالتورط في سوء السلوك الجنسي والسلوك غير اللائق، وفقًا لتحقيق أجرته صحيفة "الغارديان" الأمريكية.

وجاءت أكثر من نصف الادعاءات من نساء قلن إنهن كن تحت سن 18 عامًا وقت وقوع الحوادث. وقالت بعضهن إنهن لم يتجاوزن الخامسة عشرة من العمر، رغم أنه ربما لم يكن يعرف أعمارهن.

وتشمل الاتهامات الموجهة لكوبرفيلد ادعاءات بأنه قام بتخدير ثلاث نساء قبل أن يمارس الجنس معهن.

وتمتد الادعاءات ضد الساحر البالغ من العمر 67 عامًا، والتي أنكرها، منذ أواخر الثمانينيات حتى عام 2014.

وتدرس صحيفة الغارديان الأمريكية هذه الادعاءات كجزء من سلسلة من القصص التي استندت إلى مقابلات مع أكثر من 100 شخص وسجلات المحكمة والشرطة.