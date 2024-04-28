واقعة تحرش مدير مدرسة بطالبة تثير الاستياء في المغرب

أوقفت السلطات المغربية، مدير مدرسة في منطقة عين الشقف التابعة لإقليم مولاي يعقوب بمدينة فاس، بعد ظهوره في مقطع فيديو وهو يتحرش بإحدى الطالبات.

ويظهر الفيديو القصير، الذي جرى تداوله بشكل واسع، مدير المدرسة متحرشاً بتلميذة تطلب مساعدته للتوسط لها لدى أحد الإداريين، والحصول على إذن لدخول الحصة الدراسية، حيث "تحسس" جسم التلميذة وقبّلها.

وعلى إثر الحادثة، قررت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية تكليف لجنة مكونة من رؤساء مصالح ومفتشين تربويين للبحث والتقصي في موضوع التحرش الذي قد تكون تعرضت له التلميذة.

وتوجهت اللجنة المعنية إلى المؤسسة التي كانت مسرحا لشبهة التحرش، حيث أنجزت تقريرا حول القضية، لتقرر عقب ذلك توقيف مدير المدرسة مؤقتا عن العمل، تمهيدا لإحالته إلى المجلس التأديبي، فيما جرى إعفاؤه من مهام الإدارة التربوية بشكل فوري.

وكان مدير الأكاديمية الجهوية للتربية في مدينة فاس، فؤاد الرواضي، أكد في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن "المجلس التأديبي في القضية، سينعقد الأسبوع المقبل، مع إعفائه من جميع مهامه، بالإضافة إلى توقيف راتبه الشهري".

واعتبر المسؤول التربوي أن هذه القضية تمثل "حالة شاذة ولا تمثل المنظومة التربوية بصلة، وهم على استعداد للدخول كطرف مدني في هذه القضية فور إحالة المدير إلى النيابة العامة المختصة".

وأدانت فعاليات شعبية، حادثة التحرش، وأكدت بأنها تصرف شاذ يعبر عن مدى خطورة الفعل، ويعيد إلى طاولة النقاش، آليات المراقبة التي يمكن اعتمادها لحماية الأطفال من كل استغلال جنسي ممكن.