باسم سمرة يعتذر لفنانة أساء لها في "رامز جاب من الآخر"
اعتذر الفنان المصري باسم سمرة لمواطنته الفنانة نيللي كريم بعد إساءته لها خلال وقوعه ضحية للفنان رامز جلال ببرنامجه "رامز جاب من الآخر" الذي عرض بالموسم الرمضاني الماضي، مشيرا إلى أنه لم يكن يعلم أن هناك تصوير.
وكان باسم سمرة قد اتهم نيللي كريم بأنها أخذت دورا منه وأعطته لزوجها، مضيفا: "اتجوزت وجابت جوزها يمثل مكاني، زوجها بتاع اسكواش بس كان عاوز يمثل فخدته يمثل مكاني في العمل ده.. تقريبًا بيدربها على الاسكواش في اللوكيشن".
وقال باسم سمره خلال لقاء تلفزيوني أجراه أمس الخميس: "نيللي أختي وحبيبتي وأنا أعتذر لها عما حدث، فأنا لم أكن أعلم أن هناك تصوير، وغضبت من رامي عندما وجدت أنه أذاع هذا الكلام، كما أن زوجها محترم، وإنسان راقي في رده على الواقعة".
وأشار الفنان المصري أن السبب في هذه الواقعة هو المنتج، الذي أوصله كلام خاطئ، وأخبره أنه كان مقررا أن يشارك في عمل من بطولة نيللي كريم، إلا أنها اختارت زوجها هشام عاشور ليجسد الدور بدلا عنه، لافتا إلى أن المنتج هو من أوقع بينهما.
وحول تصريحه بأنها تعلمت منه التمثيل قال سمرة: "أنا كمان بتعلم من زملائي حتى الآن، أتعلم من نيللي وأتعلم من أحمد السقا، والتعلم ليس عيبا".
وكانت الفنانة نيللي كريم قد ردت على تصريحات باسم سمره المسيئة، لافتة إلى أنه فنان كبير وليس عيبا أن تتعلم منه، لكنها نفت أنها اختارت زوجها للمشاركة معها بدلا عنه، مؤكدة أن باسم سمرة لم يرشح للدور من الأصل.