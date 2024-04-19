باسم سمرة يعتذر لفنانة أساء لها في "رامز جاب من الآخر"

اعتذر الفنان المصري باسم سمرة لمواطنته الفنانة نيللي كريم بعد إساءته لها خلال وقوعه ضحية للفنان رامز جلال ببرنامجه "رامز جاب من الآخر" الذي عرض بالموسم الرمضاني الماضي، مشيرا إلى أنه لم يكن يعلم أن هناك تصوير.

وكان باسم سمرة قد اتهم نيللي كريم بأنها أخذت دورا منه وأعطته لزوجها، مضيفا: "اتجوزت وجابت جوزها يمثل مكاني، زوجها بتاع اسكواش بس كان عاوز يمثل فخدته يمثل مكاني في العمل ده.. تقريبًا بيدربها على الاسكواش في اللوكيشن".

وقال باسم سمره خلال لقاء تلفزيوني أجراه أمس الخميس: "نيللي أختي وحبيبتي وأنا أعتذر لها عما حدث، فأنا لم أكن أعلم أن هناك تصوير، وغضبت من رامي عندما وجدت أنه أذاع هذا الكلام، كما أن زوجها محترم، وإنسان راقي في رده على الواقعة".