نيللي كريم ترد على تصريحات باسم سمرة وانتصار المسيئة

ردت الفنانة المصرية نيللي كريم على تصريحات الفنان باسم سمرة والفنانة انتصار بأنها تعلمت منهما التمثيل خلال مسلسل "ذات"، لافتة إلى أنه ليس عيبا أن تتعلم التمثيل من أستاذين كبيرين مثلهما.

وأضافت نيللي كريم خلال لقاء تلفزيوني "أنا طيلة الوقت أتعلم، وفي مسلسل ذات تعلمت من باسم سمرة لأنه فنان كبير، والمسلسل كان بيرا، ودوري فيه كان كبير، وليس عيبا أن أتعلم منه، ولكن تصريحاته التي أدلى بها خلال برنامج رامز جلال أنني استبعدته من عمل واستبدلته بزوجي هشام عاشور غير صحيحة، فباسم لم يرشح لمشاركتي في أي عمل بعد ذات".

وأعربت نيللي كريم عن انزعاجها من تصريحات الفنانة انتصار، والتي قالت عنها "دي مش ممثلة، دي بتاعة بالية"، وكأن الباليه عيباً أو أن راقصات البالية قادمين من الشارع وليس نتاج دراسة ومجهود كبير، أنا دارسة في أكاديمية الفنون معهد الباليه، وكنت دارسة قسم إخراج مسرح بشكل محترم مع دكاترة كبار محترمين".

وأوضحت "الأستاذة انتصار طبعا تعلمت منها، هي أستاذة رائعة، والحاجات دي عندي مش مشكلة طول ما أنا عايشة وبشتغل في هذه المهنة طول الوقت هتعلم وما ردتش على الكلام ده قبل كده لأن أيوه يا نجوم يا كبار أنا بتعلم منكم وشرف ليا إني اشتغلت معاكم".

ووجهت نيللي كريم التحية للفنانة انتصار في نهاية لقائها عن دورها بمسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"، مشيرة إلى أن الدور رائع للغاية.