انتحار موقوف من "البدون" داخل مركز أمني في الكويت

أنهى شخص من فئة المقيمين بصورة غير قانونية المعروفين في الكويت بـ "البدون"، حياته انتحارًا داخل أحد المراكز الأمنية في البلد الخليجي لأسباب غير معروفة.

وقالت صحيفة "الراي" الكويتية إن "الموقوف انتحر داخل نظارة في أحد مخافر محافظة حولي، وتم نقله إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة".