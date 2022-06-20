استبعاد "البدون" من منحة التقاعد يثير استياءً واسعا في الكويت

أبدى كثير من النشطاء في الكويت، استياءهم لاستبعاد ”البدون“ من منحة التقاعد التي أقرها مجلس الأمة الأسبوع الماضي لأصحاب المعاشات التقاعدية، عقب مداولات عديدة بشأن المنحة التي أقر المجلس صرفها لمرة واحدة فقط وهي 3000 دينار (نحو 10 آلاف دولار).

وأودعت مؤسسة التأمينات الاجتماعية أمس الأحد، المنحة المالية في حسابات البنوك، تمهيداً لصرفها للمتقاعدين والمستحقين، كما قامت بتزويدهم بتعليمات الصرف والتأكيد على عدم الحجز أو الخصم من مبلغ المنحة تطبيقاً لما جاء بالقانون رقم (4) لسنة2022.

وأكد كثير من النشطاء أن ”المنحة لم تشمل فئة المقيمين بصورة غير قانونية المعروفين بـ (البدون)“، وهو ما أشارت إليه سابقاً صحيفة ”الراي“ الكويتية التي قالت نقلاً عن مصادر مطلعة إن ”منحة الـ3000 دينار للمتقاعدين تشمل الكويتيين فقط“.

وذكرت المصادر أن ”المذكرة الإيضاحية للقانون نصت على أن المنحة تقتصر فقط على الكويتيين من أصحاب المعاشات التقاعدية المستحقة طبقاً لأحكام القوانين المشار إليها بديباجة القانون والتي لم يرد بها المرسوم بالقانون رقم (70) لسنة 1980، ومن ثم لا تستحق المنحة لغير الفئات المقررة فيها“.

ووصف النشطاء استبعاد ”البدون“ من هذه المنحة التي قدرت بنحو 590 مليون دينار ومن المقرر أن يستفيد منها قرابة 160 ألف متقاعد، ”بالظلم لأبناء هذه الفئة الذين قدموا خدمات للبلد الخليجي ويؤكد كثيرون منهم على أنهم كويتيو الأصل“.

وقال النائب السابق حسين قويعان الشريف ”هذا الظلم بأمر من لماذا يحرم #المتقاعدين_البدون من المنحه أما سمعتم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص -رضي الله تعالى عنهما- قال: رأى سعد أن له فضلاً على من دونه، فقال النبي ﷺ: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟“.

هذا الظلم بأمر من

لماذا يحرم #المتقاعدين_البدون

من المنحه

أما سمعتم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص -رضي الله تعالى عنهما- قال: رأى سعد أن له فضلاً على من دونه، فقال النبي ﷺ: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ و لا حول ولا قوة الا بالله — د حسين قويعان الشريف (@Dr_Qwe3an) June 19, 2022

وأشار الناشط خالد الشمري إلى استبعاد المتقاعدين البدون من المنحة، قائلاً ”للاسف تم حرمان المتقاعدين البدون من منحة المتقاعدين والكل يعلم من هم المتقاعدين البدون هم اللي شاركوا بأكبر ملحمتين عربيتين بالتاريخ العربي ورفعوا علم الكويت في جبهتي سينا و الجولان“.

للاسف تم حرمان المتقاعدين البدون من منحة المتقاعدين والكل يعلم من هم المتقاعدين البدون هم اللي شاركوا بأكبر ملحمتين عربيتين بالتاريخ العربي ورفعوا علم الكويت في جبهتي سينا و الجولان #منحة_المتقاعدين #المتقاعدين_البدون #المتقاعدين_يستاهلون #اعتصام_نواب_الأمة pic.twitter.com/iegufW7yQf — خالد الشمري (@khalid3d1) June 19, 2022

وكذلك أشار الناشط يوسف الباشق بوباشق، وهو من فئة ”البدون“ إلى عزل واستبعاد المتقاعد البدون من المنحة.

وقال ناشط آخر يدعى عابر سبيل ”تم حرمان #البدون المتقاعدين من المنحة وهي من ارباح اموالهم مثلهم مثل الكويتين الله يعوضكم خير وينتقم من كل فاسد وظالم“.

#منحه_المتقاعدين

تم حرمان #البدون المتقاعدين من المنحة وهي من ارباح اموالهم مثلهم مثل الكويتين

الله يعوضكم خير وينتقم من كل فاسد وظالم — عااابر سبيل.. (@g8t6) June 19, 2022

وتُعتبر قضية ”البدون“ من القضايا الشائكة منذ عقود في البلد الخليجي، وتقدَر أعدادهم بأقل من 100 ألف شخص بحسب التقارير الرسمية، إلا أنهم يقولون ”إنهم أكثر من ذلك بكثير ويُصرون على أنهم كويتيو الأصل“.

والبدون هم ”أهل البادية“ الذين لم يحصلوا على جنسية دولة الكويت منذ استقلالها عام 1961، وتعتبرهم الحكومة مقيمين بصورة غير قانونية، حيث أنهم لا يمتلكون أي وثائق تثبت انتماءهم للكويت.

ويعتبر إحصاء 1965 الإحصاء الرسمي المعتمد في الكويت لتعداد المواطنين والمقيمين، والحد الفاصل بين من يتم منحهم الجنسية أو حجبها عنهم، وبناءً عليه تتأثر قضية ”البدون“ الذين تم تقييد قسم منهم في الإحصاء الشهير في حين لم يتم تقييد القسم الأكبر منهم.

وكان مجلس الأمة قد أقر في جلسته الماضية مشروع قانون يقضي بزيادة معاشات المتقاعدين، مع صرف منحة مالية خاصة لمرة واحدة للمتقاعدين أو المستحقين عنهم.

ونصَ المشروع الذي حاز على موافقة 38 عضوا، على أن تصرف منحة مالية بقيمة 3000 دينار لأصحاب المعاشات التقاعدية والمستحقين عنهم من تاريخ صدور هذا القانون.

كما أكد المشروع على زيادة معاشات المتقاعدين كل سنة بمقدار 20 دينارًا (65 دولارا) شهريا اعتباراً من الأول من آب/ أغسطس 2023، على أن يتم دفع زيادة عن هذا العام فقط بمقدار 30 دينارا (98 دولارا) شهريا، اعتبارا من الأول من آب/ أغسطس المقبل.