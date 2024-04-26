كيت ميدلتون تحصل على لقب ملكي جديد

أصبحت أميرة ويلز، كيت ميدلتون أول عضو في العائلة المالكة البريطانية يتم الاعتراف بها كرفيق لوسام الرباط الأكثر نبلاً، وسام رفاق الشرف.

وكان قد منح الملك تشارلز الثالث ميدلتون زوجة نجله الأمير ويليام اللقب التاريخي، الذي يعد واحدا من أعلى الجوائز الملكية في المملكة المتحدة.

وبعد إصابة أميرة ويلز بمرض السرطان جاء هذا اللقب الملكي بمثابة دعم لها، واعترافاً من الملك تشارلز لتفاني كيت في منظمات، مثل "Little Princess Trust"، ومبادرتها الخاصة لتنمية الطفولة "Shaping Us".

وقد تم منح هذا اللقب في السابق لعدد من المشاهير مثل السير ديفيد أتينبورو، وديفيد هوكني، والسيدة ماغي سميث، والسير بول مكارتني، والسير إلتون جون، الذين تم منحهم سابقاً شرف أن يصبحوا أعضاء في النظام.