الظهور الأول للأمير ويليام مع ابنه منذ الكشف عن مرض كيت ميدلتون (صور)

شوهد الأمير ويليام وهو يستمتع بوقته مع ابنه جورج في مباراة "أستون فيلا"، في أول ظهور علني له منذ تشخيص إصابة زوجته كيت ميدلتون بالسرطان، بحسب ما أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

والتقطت عدسات المصورين صورا لأمير ويلز وهو يصفق في مدرجات فيلا بارك مع ابنه الأكبر، الأمير جورج، حيث شهدت رأسية المهاجم "أولي واتكينز" تقدم فيلا مبكرًا على فريق "ليل" الفرنسي في الدقيقة 14 من المباراة.