الفنانة نسرين أمين تعلن تعرضها لإصابة أثناء تصوير مقلب ببرنامج رامز جلال

أعلنت الفنانة المصرية نسرين أمين، إصابتها أثناء تصويرها مقلب مع مواطنها رامز جلال، الذي سيعرض برنامجه في رمضان 2023، مشيرة إلى أن المقلب هذا العام "جامد جدًا".

وقالت نسرين أمين خلال استضافتها بالبرنامج الإذاعي "نجوم إف إم" الذي تقدمه الإعلامية إنجي علي: "اتعمل فيّ مقلب من 6 سنوات، ولكن هذه السنة اتبهدلت بهدلة كبيرة في مقلب رامز وأصبت في يدي وكان مقلب جامد أوي ومش سهل ومش أي حد يتحمله".