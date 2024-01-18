"أوبنهايمر" نجم ترشيحات جوائز البافتا السينمائية

هيمن فيلم "أوبنهايمر" للمخرج كريستوفر نولان على الترشيحات لجوائز بافتا السينمائية البريطانية التي توزّع في 18 شباط/فبراير المقبل، استمراراً لما شهدته الجوائز السينمائية الكبرى.

وحصد فيلم سيرة مبتكر القنبلة النووية 13 ترشيحا لجوائز من بينها أفضل فيلم، وأفضل ممثل للإيرلندي كيليان مورفي، بعدما سبق أن نال حتى الآن عدداً كبيراً من المكافآت الأخرى.

وحلّ في المركز الثاني في ترشيحات بافتا "بور ثينغز" ليورغوس لانتيموس، إذ حصل هذا الفيلم الفائز بالأسد الذهبي في مهرجان البندقية على 11 ترشيحاً، أحدها كان من نصيب إيما ستون فئ فئة أفضل ممثلة.

أما فيلم "كيلرز أوف ذا فلاور مون" التاريخي لمارتن سكورسيزي فرُشّح لتسع جوائز، بالتساوي مع فيلم "زون أوف إنترست"، الفائز بالجائزة الكبرى في مهرجان كان، ويتناول يوميات قائد معسكر الإبادة النازي في أوشفيتز.

وحصل الفيلم الفرنسي "أناتومي دون شوت" Anatomie d'une chute الذي يتناول محاكمة امرأة متهمة بقتل زوجها، على ترشيحات لجوائز أفضل فيلم، وأفضل فيلم بلغة أجنبية، وأفضل مخرجة لجوستين ترييه، وأفضل سيناريو، وأفضل ممثلة لساندرا هولر.