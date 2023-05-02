فتاتان تثيران الجدل في جنازة الفنان المصري مصطفى درويش

وعلى إثر ذلك، قررت نقابة الصحفيين في مصر، فتح تحقيق في الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما أكدت شعبة المصورين الصحفيين أن هاتين الفتاتين ليستا ضمن أعضاء الشعبة، مشيرة إلى إجراء تحقيق عاجل في الواقعة، ثم إخطار مجلس نقابة الصحفيين بنتائج التحقيق.

وكشف أحد زملاء الفتاتين تفاصيل الصورة، وقال عبر حسابه على "فيسبوك": "بمناسبة صورة البنتين اللي بيضحكوا في الجنازة، تواصلت مع إحدى البنات اللي ظهروا في ألصوره وكانت بتضحك وهي زميلة شغالة في مؤسسة صحفية، بداية كلامي معاها كانت منهارة تمامًا ومش قادرة تتكلم بسبب كل الكلام اللي اتقال عليها من الفنانين اللي روجوا للصورة دون معرفة تفاصيل الصورة إيه وإيه سبب ضحكهم، سألتها عن تفاصيل الصورة وايه الموقف اللي حصل وقت الصورة، ودي شهاده لله".

وأضاف: "قالتلي أن هي كانت ماسكه موبيلين وبتصور والبلوزة اترفعت وايدها ظهرت أثناء وهي بتصور شاورت لصاحبتها اللي كانت واقفه جنبها ترفع البلوزه نظرًا لأن هي كانت ماسكة موبيلين عشان مفيش جزء من جسمها يبان، صاحبتها ابتسمت ليها وقالتها أن دا وقته يعني ؟ فـ الزميلة ردت بابتسامه وقالتها يعني أيدي تبان أو جزء من جسمي ؟ وضحكوا هما الاتنين في موقف عادي ممكن أي اتنين يمروا بيه".

واختتم: "طيب هنرجع ونسأل هل البنات كانت بتضحك علي الشخص اللي منهار قدامهم ومش حاسسين بالموقف ؟! الإجابة لا ولكن لسوء الحظ أن هما ظهروا وتصورا.. دا كل اللي حصل ودا كلام الزميله انا مش بلوم حد انتقدهم لأن حتي أنا انتقدهم أول ما شوفت الصورة ولكن أكيد بيكون في تفاصيل وراء الصورة وأكيد لازم تتوضح، كفايه كلام عن البنات لأن حرام اللي بيتقال عليهم دا، عايز أقولكم كمان إني كلمت زميل ليها وقالي أن هي انفصلت من الشغل بعد الصورة دي !!، دي الحقيقة قدامكم وارجعوا للفيديوهات الأول وبعد كدا احكموا عليهم، ربنا يرحمك يا مصطفى".

وتوفي الفنان مصطفى درويش بشكل مفاجئ، أمس الإثنين، عن عمر ناهز الـ 43 عامًا، نتيجة إصابته بسكتة قلبية.