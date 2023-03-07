الشيخ عثمان الخميس يثير الجدل بظهوره مع الفنانتين سعاد العبدالله وحياة الفهد
أثار مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يجمع الشيخ عثمان الخميس بمواطنتيه الفنانتين الكويتيتين سعاد العبدالله وحياة الفهد، جدلا بين متابعين.
وظهر الشيخ عثمان الخميس مع عدد من الأشخاص في جلسة، كانت الفنانتين سعاد العبدالله وحياة الفهد متواجدتين فيها.
وعلق الإعلامي خالد الشليمي، الذي قام بتغطية الحدث عبر حسابه في "سناب شات"، بالقول: "الفنانة الكبيرة سعاد العبدالله وأم سوزان حياة الفهد، الله يحفظكم إن شا الله، والشيخ عثمان الخميس الله يحفظه يارب".
وقد أرفق المقطع المتداول بتعليق جاء فيه: "العمالقة الله يحفظهم".
واستنكر متابعون ظهور الشيخ عثمان الخميس في مكان واحد مع الفنانتين سعاد العبدالله وحياة الفهد، معتبرين أن ما فعله "أمر مستهجن"، ومعبرين عن صدمتهم من جلوسه مع فنانتين.
وعلق "أبو راشد" بالقول: "وش في المشايخ بعضهم ماعاد يتورع بالجلوس مع النساء المتبرجات الله المستعان".
بينما سخر آخر: "قهوه وحلا افا ي عثمان خميس".
فيما استنكر متابع: "مطوع وجالس مع حريم؟".
وهاجمه متابع: "كل شي يأتي بالفطرة وربما الصدفة إلا الحماقة فإنها تأتي بمجهود شخصي!!".
على جانب آخر، أكد فريق أن المقطع مجتزأ من دعوة لباها الشيخ الخميس في أسبوع المرور للتوعية.
وكانت الإعلامية نهى نبيل قد وثقت بدورها عبر حسابها في "سناب شات"، حضور الشيخ عثمان الخميس والفنانتين سعاد العبدالله وحياة الفهد.
ونقلت "نبيل" في مقاطع فيديو، زيارة حياة الفهد وسعاد العبدالله لمصابي حوادث المرور، على غرار الشيخ عثمان الخميس الذي زارهم بدوره، بهدف التوعية.
كما قامت بتوثيق مقطع فيديو لكلمة الشيخ عثمان الخميس في ذات الحدث.