الشيخ عثمان الخميس يثير الجدل بظهوره مع الفنانتين سعاد العبدالله وحياة الفهد

أثار مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يجمع الشيخ عثمان الخميس بمواطنتيه الفنانتين الكويتيتين سعاد العبدالله وحياة الفهد، جدلا بين متابعين.

وظهر الشيخ عثمان الخميس مع عدد من الأشخاص في جلسة، كانت الفنانتين سعاد العبدالله وحياة الفهد متواجدتين فيها.

وعلق الإعلامي خالد الشليمي، الذي قام بتغطية الحدث عبر حسابه في "سناب شات"، بالقول: "الفنانة الكبيرة سعاد العبدالله وأم سوزان حياة الفهد، الله يحفظكم إن شا الله، والشيخ عثمان الخميس الله يحفظه يارب".

وقد أرفق المقطع المتداول بتعليق جاء فيه: "العمالقة الله يحفظهم".