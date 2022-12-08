أول تعليق من الفنانة المصرية أنغام بعد تعافيها من وعكتها الصحية

أعلنت الفنانة المصرية أنغام شفاءها بعد الوعكة الصحية التي تعرضت لها مؤخرًا، وتطلبت بقاءها في أحد المستشفيات لعدة أيام.

وقالت أنغام، في أول تعليق لها منذ إعلان تعرضها لأزمة صحية، عبر حسابها على "إنستغرام": "الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه.. لقد منَّ الله عليَّ بالشفاء بفضل دعائكم وحبكم الذي غمرني من كل جانب".

وأضافت الفنانة المصرية: "لازم أعبر عن شعوري بالامتنان الشديد لمروري بهذه المحنة التي تحولت إلى منحة إلهية لأرى من خلالها كل هذا الحب الذي لم أكن لأستطيع تجاوز هذه الوعكة بدونه وبدون دعاء جمهوري الحبيب الغالي.. أنا عاجزة عن الشكر والتعبير عن حبي لكم، أنتم بالنسبة لي الروح لجسدي".