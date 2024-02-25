تمهيدًا لنيل الأوسكار.. "أوبنهايمر" يتربع على عرش "جوائز ساغ"
حصد فيلم "أوبنهايمر" مساء السبت المكافأة الأبرز في احتفال توزيع جوائز "ساغ أووردز" التي تمنحها نقابة ممثلي الشاشة في هوليوود، وتشكل نتائجها عادة مؤشرًا مهمًّا على ما ستكون عليه نتائج السباق إلى الأوسكار.
وبحسب "فرانس برس" عُرض احتفال توزيع جوائز "ساغ أووردز" للمرة الأولى هذا العام عبر منصة نتفليكس؛ ما منحه مزيدًا من الانتشار خصوصًا أنّ منصة البث التدفقي تضم 260 مليون مشترك.
وفاز فيلم "أوبنهايمر" بجائزة "أفضل طاقم" هي المكافأة الأبرز التي تُمنح في "ساغ أووردز".
وسبق أن حصد الفيلم الذي أخرجه كريستوفر نولان جوائز بارزة في "غولدن غلوب" و"كريتيكس تشويس اواردز" و"دي جي ايه" و"بافتا" البريطانية.
وخلال السنوات الأخيرة، فازت أفلام "باراسايت" (2020) "كودا" (2022) و"إفريثينغ إفريوير آل آت وانس" (2023) التي كانت نالت هذه الجائزة، بأوسكار أفضل فيلم.
وفاز كذلك "أوبنهايمر" الذي يتناول في ثلاث ساعات سيرة حياة مبتكر القنبلة النووية، بجائزة أفضل ممثل لكيليان ميرفي الذي يؤدي دور ج. روبرت أوبنهايمر، وجائزة أفضل ممثل مساعد لروبرت داوني جونيور الذي يؤدّي دور منافس العالِم.
أفضل ممثلة
ويصوّت العديد من الممثلين في جوائز "ساغ" كذلك في عملية منح جوائز الأوسكار المرتقبة في العاشر من مارس المقبل.
وفي السباق على أكثر جائزة مرغوبة في السينما الأمريكية، انتصر "أوبنهايمر" في المنافسة ضد "باربي" و"كيليرز أوف ذي فلاور مون" و"أميركان فيكشن" و"ذي كالر بربل".
ونالت ليلي غلادستون جائزة "ساغ" في فئة أفضل ممثلة، عن دورها في فيلم "كيلرز أوف ذي فلاور مون"، متغلبة على منافستها الرئيسة إيما ستون بطلة فيلم "بور ثينغز".
وفازت دافين جوي راندولف بجائزة أفضل ممثلة مساعدة في فيلم "وينتر بريك" بعدما فازت في جائزة "بافتا" عن الدور نفسه.
ومُنحت المغنية والممثلة باربرا سترايسند (81 عامًا) جائزة فخرية عن مجمل أعمالها.
وعلى صعيد المسلسلات التلفزيونية، فاز "ذي بير" بجائزة أفضل طاقم عمل لمسلسل كوميدي، و"ساكسيشن" بجائزة أفضل طاقم عمل لمسلسل درامي.
ونال بيدرو باسكال جائزة أفضل ممثل في مسلسل درامي تلفزيوني عن "ذي لاست اوف آس".
أما إليزابيث ديبيكي فحصلت على جائزة أفضل ممثلة لتجسيدها شخصية الأميرة ديانا في "ذي كراون".
وتمثل نقابة "ساغ-أفترا" قرابة 120 ألف عامل في الإعلام والتلفزيون بينهم أسماء هوليوودية بارزة.