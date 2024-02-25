تمهيدًا لنيل الأوسكار.. "أوبنهايمر" يتربع على عرش "جوائز ساغ"

حصد فيلم "أوبنهايمر" مساء السبت المكافأة الأبرز في احتفال توزيع جوائز "ساغ أووردز" التي تمنحها نقابة ممثلي الشاشة في هوليوود، وتشكل نتائجها عادة مؤشرًا مهمًّا على ما ستكون عليه نتائج السباق إلى الأوسكار.

وبحسب "فرانس برس" عُرض احتفال توزيع جوائز "ساغ أووردز" للمرة الأولى هذا العام عبر منصة نتفليكس؛ ما منحه مزيدًا من الانتشار خصوصًا أنّ منصة البث التدفقي تضم 260 مليون مشترك.

وفاز فيلم "أوبنهايمر" بجائزة "أفضل طاقم" هي المكافأة الأبرز التي تُمنح في "ساغ أووردز".

وسبق أن حصد الفيلم الذي أخرجه كريستوفر نولان جوائز بارزة في "غولدن غلوب" و"كريتيكس تشويس اواردز" و"دي جي ايه" و"بافتا" البريطانية.