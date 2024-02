رغم المراجعات السلبية.. فيلم بوب مارلي الأول في السينما

وحلّ ثانيًا بعد الشريط عن صاحب أغنية "كود يو بي لافد" Could You Be Loved فيلم آخر انطلقت عروضه هذا الأسبوع هو "مدام ويب" Madame Web.

لكنّ المحللين رأوا أن إيرادات العروض الأولى للفيلم المنتمي إلى علم "مارفل" للأبطال الخارقين والتي لم تتجاوز 15.1 مليون دولار تُعدّ انطلاقة مخيّبة لعمل بلغت تكلفة إنتاجه 80 مليونًا.

وتؤدي الممثلة داكوتا جونسون دور سائقة سيارة إسعاف تتمتع بموهبة التنبؤ بالمستقبل في هذا الفيلم، وهو الرابع من عالم سبايدر-مان تنتجه شركة "سوني".

وتراجع إلى المركز الثالث فيلم التجسس الكوميدي "أرغايل" Argylle الذي شاركت في إنتاجه "آبل" وتولت توزيعه "يونيفرسال" ويروي مغامرات مؤلفة روايات تجسس مشوقة ناجحة. واكتفى الفيلم الذي تصدّر الترتيب أسبوعين، بإيرادات بلغت 4.7 ملايين دولار هذه المرة.

وكان المركز الرابع من نصيب فيلم الرسوم المتحركة "مايغريشن" ("يونيفرسال") الذي حقق 3.7 ملايين دولار، فيما تلاه في المركز الخامس الفيلم الذي يجمع الحلقات الثلاث الأولى في "ذي تشوزن" The Chosen عن حياة السيد المسيح، بإيرادات بلغت 3.4 ملايين دولار.