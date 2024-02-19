رغم المراجعات السلبية.. فيلم بوب مارلي الأول في السينما

تصدّر فيلم "بوب مارلي: وان لاف" Bob Marley: One Love الذي يتناول سيرة مغني الريغي الشهير، ترتيب شباك التذاكر في أمريكا الشمالية، إذ بلغت إيرادته في عطلة نهاية هذا الأسبوع 27.7 مليون دولار، وفقاً للتقديرات التي أعلنتها، الأحد، شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.

ورأى المحلل ديفيد غروس أن هذه المحصلة "بداية ممتازة لفيلم سيرة موسيقي"، ملاحظاً أن عروض الفيلم في دور السينما نجحت في جذب المشاهدين، رغم أنه قوبل على المستوى النقدي بمراجعات سلبية.

وتولّى الممثل البريطاني "كينغسلي بن أدير" الذي سبق أن أدى دور مالكولم إكس في فيلم "وان نايت إن ميامي" One Night in Miami، تجسيد شخصية المغني الجامايكي بوب مارلي الذي حقق نجاحاً باهراً قبل وفاته في 1981 عن عمر يناهز 36 عاما.