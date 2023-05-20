وسام صباغ يبكي متأثرا بعد حديث عن والديه

غلبت الدموع الممثل اللبناني وسام صباغ حين تطرق إلى الحديث عن والديه، مبينا أنه يبكي في كل مرة يتحدث فيها عنهما، وذلك لأنه يعتبرهما "أغلى الناس وفقدهما كان صعبا جدا، وقاسيا عليه".

وأكد، خلال استضافته في برنامج "شو القصة" مع الإعلامية رابعة الزيات، أنه "نشأ في بيت محب مليء بالعطاء والصدق، وتعلم من والديه جميع الصفات الرائعة، وهو نادم؛ لأنه لم يكن يعبر لهما عن حبه، ويتمنى أن يعيش معهما بعض اللحظات مجددا".

وعن سؤاله عن هويته الدينية، أكد أن هذا السؤال يزعجه دائما، مشددا على أنه إنسان "منفتح على جميع الأديان" وله طريقة عفوية وبسيطة للتواصل مع الله، مبررا أن ذلك يعود إلى ترعرعه في كنف والدين من دينين مختلفين.