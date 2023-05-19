"حاولت العمل كسائق تاكسي".. تصريح حزين لهشام شربتجي بآخر أعماله الكوميدية

عبر المخرج السوري الراحل هشام شربتجي، خلال عمله على آخر أعماله الكوميدية "أزمة عائلية"، عن حزنه مما آل إليه الوضع في سوريا.

وكان الراحل شربتجي قد قال في لقاء حينها مع "بوسطة دراما" إن "كل شيء كان أفضل في السابق، سواء على صعيد الناس أو الفن أو الكتاب أو النصوص"، لافتا إلى أن ذلك يجعل من محاولة إعادة الألق في الأعمال التي يقدمها أمر صعب.

وأكد أنه دائما ما يسعى إلى تقديم وجوه جديدة في مسلسلاته، مبينا أنه تلقى دعما في بداية حياته خاصة المدير العام لهيئة الإذاعة والتلفزيون، آنذاك، أحمد قرني، ما دفعه بدوره لتقديم الفرص والدعم للوجوه الفنية الشابة.