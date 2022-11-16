مخالفة شروط المهرجان.. رانيا يوسف بفستان جريء في "القاهرة السينمائي"

وكانت الفنانة غابت عن حفل الافتتاح الذي أقيم، مساء الأحد، في دار الأوبرا بالعاصمة المصرية القاهرة، وأشار نشطاء إلى أن غيابها بسبب فرض "دريس كود" على الفنانات، خاصة أنها اعتادت على إثارة الجدل كل عام بسبب إطلالاتها الجريئة.

لكنها ظهرت، اليوم، على السجادة الحمراء، حيث ارتدت فستانًا ذهبيًا قصيرًا وعاريًا من منطقة الصدر، ما يعد مخالفة لـ"الدريس كود" الذي وضعه الفنان حسين فهمي رئيس المهرجان، الذي ينص على أن ترتدي الفنانات فستانًا طويلًا غير مبتذل، ويرتدي الرجال ملابس رسمية سوداء، ورابطة عنق بنفس اللون.

وكانت الفنانة قد علقت على فرض "دريس كود" خاص بالمهرجان خلال لقاء أجرته ببرنامج "عرب وود" قائلة: "مفيش أي حكاية.. واحد بيسألني الدريس كود بذلة، هتلبسي إيه قولتله هنشوف البذلة، وهنفكر في شكل البذلة، ومفيش أي تصريحات تانية ولا حاجة"، مضيفة: "أعترض ليه.. إللي مش عاجبه الـ دريس كود، ميروحش، والحياة بسيطة مش معقدة".