فيلم The Beekeeper يصدم النُّقاد بتصدر شباك التذاكر

تصدّر فيلم الحركة "ذي بيكيبر" The Beekeeper شباك التذاكر في أمريكا الشمالية، حيث حقق في الأسبوع الثالث لعروضه 7.4 مليون دولار في دور السينما الأمريكية والكندية من الجمعة إلى الأحد، وفقاً لشركة "اكزيبيتور".

ويؤدي الممثل الإنجليزي جيسون ستاثام في فيلم الحركة هذا دور عسكري سابق في القوات الخاصة، انتقل للعمل في مجال تربية النحل، يسعى للانتقام من مجموعة غامضة أدت ممارساتها الاحتيالية القاسية إلى انتحار امرأة كبيرة في السنّ (فيليشا رشاد).

ورأى المحلل في شركة "فرنشايز إنترتاينمنت ريسيرتش" ديفيد غروس أن الفيلم الذي كان يُتوقع ألاّ تتجاوز إيراداته 40 مليون دولار، قد يحصد في نهاية المطاف نحو 150 مليونًا في مختلف أنحاء العالم، وهو ما يشكّل في رأيه "نجاحًا" له، إذ إنه "ليس فيلمَ تشويقٍ تقليديًّا" بل من نوع الأفلام التي لا تبقى طويلًا في الصالات.

وتقدّم "ذي بيكيبر" بفارق ضئيل على الفيلم الكوميدي الموسيقي "مين غيرلز" Mean Girls المقتبس من عمل يحمل الاسم نفسه صدر سنة 2004، والذي حقق 7,3 مليون دولار، بعدما بقي على رأس ترتيب الإيرادات لعطلتي نهاية أسبوع متتاليتين. ويستند الفيلم الموسيقي الذي أنتجته شركة "باراماونت" إلى قصة تلميذات مكروهات في المرحلة الثانوية، وحققت النسخة الأولى منه قبل عقدين نجاحًا جماهيريًّا كبيرًا.