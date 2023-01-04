"ستيلتو".. ماراثون درامي عن ثرثرات ومكائد "الجنس اللطيف"

أغلق صناع مسلسل "ستيلتو" أخيرًا القوس على الماراثون الدرامي، حيث عرف المشاهد لغز الجريمة في الحلقة الـ90 والأخيرة، بعد انتظار أشهر من العرض على منصة "شاهد" و"إم بي سي".

والمسلسل عبارة عن خلطة درامية، فهو نسخة عربية طبق الأصل من المسلسل التركي "جرائم صغيرة"، كتبت له السيناريو لبنى مشلح ومي حايك، وتولى إخراجه التركي إندر إيمير، وهو من بطولة ممثلين سوريين ولبنانيين مثل كاريس بشار، ديما قندلفت، ندى أبو فرحات، ريتا حرب، قيس الشيخ نجيب، بديع أبو شقرا، سامر المصري، كارلوس عازار ونور علي.

اقتباس "كوبي بيست"

وثمة أفلام ومسلسلات عربية كثيرة اقتبست من أعمال أجنبية، غير أن القائمين على مسلسل "ستيلتو" ضربوا بعرض الحائط كل شروط وقواعد الاقتباس، ومن أهمها تطويع حكاية العمل وقالبه البصري بما يتناسب مع طبيعة المجتمع العربي، لكن الاقتباس هنا جاء "كوبي بيست" دون بذل أدنى جهد في استحضار عناصر ومفردات ومشاهد محلية لإضفاء بعض المصداقية على أن أحداث العمل تجري في لبنان، كما هو مفترض.