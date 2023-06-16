انتهاء شراكة الأمير هاري وميغان مع "سبوتيفاي"

انتهت الشراكة بين الابن الأصغر لملك بريطانيا، الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل مع شركة البث العملاقة "سبوتيفاي"، والتي جاءت بهدف إنتاج حلقات إذاعية تبث على شبكة الإنترنت "بودكاست" لسنوات عديدة، وذلك بعد بث موسم واحد فحسب.

ويأتي إنهاء الصفقة، التي قدرت وسائل إعلام قيمتها بنحو 20 مليون دولار، بعد أن أعلنت شركة "سبوتيفاي" السويدية عن شراكتها مع دوق ودوقة ساسكس في أواخر عام 2020، وذلك بعد تخليهما عن واجباتهما الملكية وانتقالهما للإقامة في كاليفورنيا الأمريكية.

وجرى بث 12 حلقة من بودكاست ميغان بعنوان (أركتايبس) أو "نماذج"، التي وصفتها شركة "سبوتيفاي" بأنها "تحقيق وتشريح وهدم لشعارات تحاول أن تقوض المرأة"، واستضافت ميغان العديد من الشخصيات المشهورة مثل ماريا كاري وسيرينا وليامز.