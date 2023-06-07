الأمير هاري: واجهت عداء من الصحافة منذ ولادتي

شن الأمير هاري، الثلاثاء، هجوما ضاريا على ما أسماها الصحافة "الحقيرة"، وألقى باللوم على الصحف الشعبية في تدمير فترة مراهقته وعلاقاته اللاحقة حيث قدم أدلة لمدة خمس ساعات تقريبا في دعواه ضد ناشر صحيفة شعبية.

وأصبح هاري، أول فرد رفيع المستوى من الأسرة المالكة البريطانية يظهر في موقع الشاهد منذ أكثر من قرن. وقال الأمير، وهو الخامس في الترتيب على عرش بريطانيا، إن فكرة تدخل الأشخاص بشكل غير قانوني في الحياة الخاصة لوالدته الراحلة الأميرة ديانا جعلته "يمرض جسديا".