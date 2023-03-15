دينا حايك تعلن تعافيها من السرطان

أعلنت الفنانة اللبنانية دينا حايك تعافيها من سرطان الثدي بعد عام من إصابتها، وذلك بعد خضوعها لـ20 جلسة علاج إشعاعي، و16 جلسة علاج كيماوي.

وكان إعلاميون لبنانيون قد كشفوا في أكتوبر الماضي إصابة مواطنتهم الفنانة دينا حايك بسرطان الثدي، وذلك بعد غيابها لمدة عن الأنظار.

وظهرت دينا حايك في لقاء عبر قناة MTV اللبنانية، معلنة تعافيها من سرطان الثدي.

وعلقت دينا حايك على تعافيها قائلة: "أنا بعلن شفائي من سرطان الثدي بعد سنة كاملة و20 جلسة علاج بالإشعاع و16 جلسة كيماوي واتعلمت خلال هالفترة أن الصحة أهم شيء في الحياة لأن من غيرها الحياة بتقف تمامًا وكلنا بنقول الصحة أهم شيء ولكن هل مجرد كلام ولا حاسين به فعلًا".