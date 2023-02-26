وفاة الفنان التشكيلي الفلسطيني عبدالمعطي أبو زيد
توفي الفنان التشكيلي الفلسطيني ورئيس اتحاد الفنانين التشكيليين الفلسطينيين - فرع سوريا، عبدالمعطي أبو زيد اليوم الأحد.
ونعى اتحاد الفنانين التشكيليين في سوريا الفنان الراحل في منشور عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" جاء فيه: "اتحاد الفنانين التشكيليين في سوريا.. ينعى رئيس اتحاد الفنانين التشكيليين الفلسطينيين في سوريا الفنان التشكيلي عبدالمعطي أبو زيد، رحمة الله عليه، عوضه الله الجنة، إنا لله وإنا إليه راجعون، ولأهله الصبر والسلوان".
وقد نعى الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الفلسطينيين الفنان الراحل عبر "فيسبوك"، قائلًا: "رحم الله الفنان التشكيلي المبدع عبدالمعطي أبو زيد رئيس اتحاد الفنانين التشكيليين الفلسطينيين - فرع سوريا، إنا لله وإنا إليه راجعون".
وعلق الكاتب والمحلل الفلسطيني علي بدوان على خبر وفاة أبو زيد قائلا: "خبر صاعق، ظهر اليوم السادس والعشرين من شباط/فبراير 2023، رحيل شيخ الفنانين التشكيليين الفلسطينيين في سوريا، عبد المعطي أبو زيد، رفيق شيخ الفنانين والنحاتين الفلسطينيين في سوريا الراحل الفنان مصطفى الحلاج، والفنان الراحل محمد أبو صلاح ومحمد الوهيبي والكفري وغيرهم".
وأضاف: "ولد المربي والفنان التشكيلي عبد المعطي أبو زيد في مدينة حيفا عام 1943، ولجأت عائلته الى سوريا إثر نكبة عام 1948 مرورا من مدينة صيدا في جنوب لبنان".
وتابع: "يعتبر الفنان التشكيلي عبد المعطي أبو زيد أحد أبرز رواد الفن الفلسطيني المعاصر، حمل قضية وطنه بقلبه وروحه وجسدها في لوحاته، حين وجد في الرسم والريشة أداة مهمة للتعبير عن مكنوناته الوطنية الفلسطينية، فعشعشت في ذاكرته مدينته حيفا وبحرها وجمال طبيعتها".
وأردف: "فأبدع في لوحاته بنقل وتصوير وقائع النكبة كما رآها في طفولته وهو يخرج من حيفا، وانطباعاته عن التهجير القسري على يد العصابات الصهيونية، وجسد ذلك من خلال عدد كبير من أعماله الفنية، وانطلق بمسيرته الفنية بمدارس عدة بدءا من الواقعية، لكنه سعى لتكوين شخصيته من خلال اطلاعه على العديد من التجارب إضافة إلى ثقافته لتغدو اللوحة الفلسطينية هي أساس إبداعاته".
وواصل: "نشأ في دمشق وعشقها وتعلق ببيوتها القديمة، فقد بدأ موهبته الفنية من خلال رسم مدينة الياسمين دمشق بطريقته الخاصة فكان مدرسا للفنون في مدارس وكالة (أونروا) في مخيم اليرموك، وبالتحديد في إعدادية الكرمل".
وعبدالمعطي ابو زيد، أحد مؤسسي الاتحاد العام للفنانين التشكيليين الفلسطينيين، وشارك بعشرات المعارض في مختلف المدن والمحافظات السورية، والعديد من البلدان والعواصم العربية والأجنبية، مثل: اليمن ـ الكويت ـ قطر ـ الإمارات ـ الأردن ـ إيران ـ الاتحاد السوفيتي (سابقًا) ـ تشيكوسلوفاكيا (سابقاً) ـ ألمانيا ـ بولونيا ـ بلغاريا ـ اليونان ـ البرتغال ـ أمريكا ـ نيكاراغوا ـ سويسرا ـ السويد ـ إسبانيا.