وفاة الفنان التشكيلي الفلسطيني عبدالمعطي أبو زيد

وأضاف: "ولد المربي والفنان التشكيلي عبد المعطي أبو زيد في مدينة حيفا عام 1943، ولجأت عائلته الى سوريا إثر نكبة عام 1948 مرورا من مدينة صيدا في جنوب لبنان".

وتابع: "يعتبر الفنان التشكيلي عبد المعطي أبو زيد أحد أبرز رواد الفن الفلسطيني المعاصر، حمل قضية وطنه بقلبه وروحه وجسدها في لوحاته، حين وجد في الرسم والريشة أداة مهمة للتعبير عن مكنوناته الوطنية الفلسطينية، فعشعشت في ذاكرته مدينته حيفا وبحرها وجمال طبيعتها".

وأردف: "فأبدع في لوحاته بنقل وتصوير وقائع النكبة كما رآها في طفولته وهو يخرج من حيفا، وانطباعاته عن التهجير القسري على يد العصابات الصهيونية، وجسد ذلك من خلال عدد كبير من أعماله الفنية، وانطلق بمسيرته الفنية بمدارس عدة بدءا من الواقعية، لكنه سعى لتكوين شخصيته من خلال اطلاعه على العديد من التجارب إضافة إلى ثقافته لتغدو اللوحة الفلسطينية هي أساس إبداعاته".

وواصل: "نشأ في دمشق وعشقها وتعلق ببيوتها القديمة، فقد بدأ موهبته الفنية من خلال رسم مدينة الياسمين دمشق بطريقته الخاصة فكان مدرسا للفنون في مدارس وكالة (أونروا) في مخيم اليرموك، وبالتحديد في إعدادية الكرمل".