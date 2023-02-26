أول تعليق من حلا شيحة على أنباء انفصالها: لن أتكلم الآن

وشاركت شيحة صورة لها دون حجاب عبر خاصية استوري عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام" وكتبت عليها: "أنا مثل كل امرأة، بفضل عدم الحديث في هذا الوقت، ولكن أكيد هتكلم، كل امرأة عليها التأكد أنها ليست الوحيدة في الشعور الذي تعيشه، وكل النضالات التي تقدمها واحدة".

وزادت حلا شيحة من الجدل مساء أمس السبت، حيث قامت بحذف جميع منشوراتها وصورها عبر إنستغرام، وذلك بعد ساعات من حذفها لصور زوجها معز مسعود.

وكانت قد نشرت حلا شيحة مجموعة من الصور ظهرت خلالها دون حجاب، وذلك بعدما امتنعت عن نشر صور لها مكشوفة الرأس منذ زواجها من معز مسعود، فيما كشفت أن الخميس هو عيد ميلادها.